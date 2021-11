Flambée des prix de l’énergie en Europe

La hausse des prix de l’énergie découle en réalité d’un alignement parfait de plusieurs facteurs. A eux seuls, le coût des énergies renouvelables et la tarification du carbone pourraient passer inaperçus. Mais ils interviennent dans un contexte de hausse des prix des matières premières, de perturbation des chaînes d’approvisionnement liées à l’exploration et à la production des combustibles fossiles (en raison de la pandémie), d’interruptions de production plus nombreuses, qu’elles soient prévues ou imprévues (en partie en raison de retards liés à la pandémie), de températures basses, de niveaux historiquement bas des stocks éoliens et solaires, de stocks hydrauliques (un moyen de stockage d’électricité) faibles, de stocks de gaz eux aussi faibles (surtout au Royaume-Uni) et enfin de tensions géopolitiques, dont le Brexit et les relations de la Russie avec le reste de l’Europe. Tous ces facteurs, combinés à une hausse significative de la demande en matières premières après la pandémie, ont fait grimper en flèche les prix du pétrole, du gaz et du charbon. Ce sont ces variations des prix des matières premières qui expliquent en premier lieu la flambée des prix de l’énergie subie par les entreprises comme les consommateurs.