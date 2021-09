Les vêtements de seconde main prendront le pas sur la « fast fashion »

Elle s’attache à promouvoir l’économie circulaire et s’est fixé pour objectif de prolonger la durée de vie d’au moins 50 millions de produits et de générer 25% de son volume brut de marchandises grâce à des produits plus durables d’ici 2023, contre 16% en 2020. Pour y parvenir, Zalando a introduit un système d’indicateurs et de filtres pour les produits plus durables proposés sur sa plateforme, afin de permettre aux consommateurs de sélectionner des articles d’une série de marques en fonction de thèmes tels que les matériaux respectueux de l’environnement, la conservation de l’eau et le bien-être des travailleurs. En vue de promouvoir l’économie circulaire, Zalando offre à ses clients la possibilité d’acheter et de vendre des articles d’occasion sur sa plateforme propriétaire Zircle et achète aussi directement des articles de seconde main aux clients par le biais de l’initiative Pre-Owned. La société espère capitaliser sur la fidélité que cela lui apportera, cet engagement supplémentaire étant susceptible de générer des relations plus longues et plus étroites avec les consommateurs.